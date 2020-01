FilderstadtDie erbitterten Kämpfe zweier Chocolatiers, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, beschreibt der Autor Lars Lienen in seiner Musikkomödie „Zartbitter“. Samantha führt die beliebte Chocolaterie seit Jahren alleine. Alle Kollegen hat die kreative Chefin in die Flucht geschlagen. Bis eines Tages Tom in ihre Küche kommt – der einzige, dessen kreative Kreationen selbst ihr noch ein Staunen entlocken können. Es gibt nur ein Problem. Er ist schwul, und das passt so gar nicht in ihr Weltbild.

In der Alten Mühle in Filderstadt-Bonlanden zeigte das Regionentheater aus dem schwarzen Wald die hintersinnige Komödie. In humorvolle Spielszenen