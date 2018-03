Stuttgart - Matti Krauses Stimme ist omnipräsent an diesem Abend im Nord. Der Schauspieler sitzt vor einem orangenen Altaraufgang und liest 90 Minuten lang aus dem Werk des deutschen Beat-Literaten Jörg Fauser. Der wurde 1944 geboren und 1987 von einem Lkw überfahren, als er nachts betrunken auf der Autobahn umherirrte. Aus „Rohstoff“ liest Krause, dem autobiographischen Roman Fausers, erzählt von Drogenrausch am Bosporus, vom Leben als Anarchist in den Kommunen Berlins, von Frauengeschichten und rauschhaftem Schreiben: „'Hier handelt es sich um einen Bewusstseinsstrom à la Joyce. Schon mal