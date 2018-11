Anzeige

Von Elisabeth Maier





Heidelberg - Ein Mann Mitte 30 verliert den Boden unter den Füßen. Von einem Tag auf den anderen ist sein Job weg, der demente Vater knallt in sein Leben, seiner Frau und den Kindern kann er auch kein Partner mehr sein. Nis-Momme Stockmann greift in seinem Stück „Der Mann, der die Welt aß“ aktuelle Themen, ohne sich dabei in Klischees zu verheddern. Dem jungen Autor, der bei den Stückemärkten in Heidelberg und in Berlin 2009 drei Preise einheimste und noch vor seiner ersten Uraufführung als Hausautor am Schauspiel Frankfurt engagiert wurde, gelingen in seinem Erstlingswerk starke Porträts. Seine klare, ungekünstelte Sprache lenkt den Blick auf die Krise, die in den Köpfen der Menschen beginnt. Dass Stockmann, Absolvent der Berliner Universität der Künste, schon lange vor der Uraufführung seines Erstlingswerks in der Theaterszene gehyped wurde, liegt auch an seinem klaren Zugriff auf Themen der Zeit. Im Februar ist sein Stück „Kein Schiff wird kommen“, eine Koproduktion mit dem Stückemarkt des Theatertreffens, in der Regie von Annette Pullen im Stuttgarter Theater im Depot zu sehen.

Stockmanns Stücke bestechen nicht durch eine poetische Sprache oder durch Effekte - seine große Stärke ist es, Geschichten zu erzählen, die in der Psyche spielen. Und da sind gerade die Momente der Sprachlosigkeit, des Schweigens, entscheidend. „Der Mann, der die Welt aß“ bietet dem Ensemble des Theaters der Stadt Heidelberg Spielraum, sich in die komplexen Persönlichkeiten der Figuren hineinzutasten. Der junge Daniel Stock in der Rolle des Mannes spielt sich in einen gärenden Hass hinein. Kommunika­tion findet bei ihm meist übers Telefon statt. Dennoch schafft es der Schauspieler, dem ätzenden Egomanen sympathische Züge zu entlocken. Etwa dann, wenn er seinem dementen Vater, den Ronald Funke mit einer anrührenden Würde ausstattet, die Linsensuppe von den Kleidern putzt. Einen Namen hat die­se Figur nicht, ebensowenig der Vater. Damit verwischt Stockmann die tragische Dimension, lenkt ab vom Einzelschicksal.

Regisseur Dominique Schnizer tariert mit den Schauspielern vorsichtig die inneren Kämpfe aus, die die Figuren in einer undurchschaubar gewordenen Welt fechten. In Christin Teunerts minimalistischem Bühnenraum treiben die Akteure umher wie in einer fremden Galaxie. Nicht nur dem demenzkranken Alten entgleitet die Wirklichkeit. Lisa (Monika Wiedemer) ist eine traurige Ehefrau, die ihren Mann nicht mehr erreichen kann. Zart lässt die starke Schauspielerin die Liebe sterben, die es zwischen diesen beiden Menschen einmal gab. Aber sie entwickelt auch eine grenzenlose Wut, wenn ihr Ex-Mann sie und die Kinder wieder einmal im Regen stehen lässt. Den Freund und Kollegen Ulf spielt Benjamin Hille eine Spur zu geradlinig; ebenso wie Bastian Semm in der Rolle des schwer kranken Bruder Philip bleibt seine Figur in zu starker Stilisierung stecken.

Ohne falsche Schnörkel lässt Regisseur Schnizer den Text spielen, der zu den spannendsten Entdeckungen des Jahres gehört. Ob der Sohn seinen schwerkranken Vater am Ende umbringt, weil er mit dessen Leiden nicht umgehen kann, lässt seine schöne und einfühlsame Inszenierung bewusst offen. Um Schlagzeilen, wie man sie über solche spektakulären Familiendramen immer wieder liest, geht es weder ihm noch dem Autor Stockmann. Es sind die Menschen und ihre zeitlosen Tragödien, die beide interessieren.

Weitere Termine: heute sowie am 15. Januar.