NeuhausenIhre kunstvollen Werke aus Papier stellt die Neuhausener Künstlerin Barbara Lörz ab Freitag, 6. September, im Museum für Papier- und Buchkunst in Lenningen sowie in der Ortsbücherei aus. Die Kunstpädagogin beschäftigt sich seit Jahren mit Bildern, Objekten und Reliefs aus Papier. Die Vielfalt ihres Schaffens zeigt sie nun bei der Ausstellung auf der Schwäbischen Alb. „Abdrücke – Spuren der Veränderung“ heißt die Ausstellung. Die Vernissage beginnt um 19 Uhr in Oberlenningen. Zur Eröffnung spricht die Kunsthistorikerin Elke Eberle.

Eine große Installation in einer Halle des Museums bildet das Herzstück der Ausstellung. „Da will ich zeigen,