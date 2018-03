Stuttgart (red) - Zu einer Benefiz-Gala für die Opfer von Erdbeben und Tsunami in Japan lädt das Stuttgarter Theaterhaus am 27. April. Der Stuttgarter Impresario Jongki Goei hat dazu internationale Ballettstars wie die Londoner Ballerina Alina Cojocaru, Thiago Bordin und Otto Bubenicek vom Hamburger Ballett, Tänzer vom NDT, dem Dresdner Semperoperballett, aus Helsinki und Prag eingeladen, auch viele ehemalige Tänzer des Stuttgarter Balletts wie Kyoko Kimura, Sebnem Gülseker und Ibrahim Önal. Neben der international renommierten Sopranistin Melanie Diener tritt auch das Stuttgarter Jade-Quartett auf. Der Erlös geht an das Rote Kreuz in