StuttgartDie Bänke sind voll besetzt, in den Gängen wird’s eng. Ausnahmezustand in der Bad Cannstatter Lutherkirche! Im mittleren Gang haben sich die drei Klangregisseure des SWR-Experimentalstudios für die Zuspielung der originalen Tonbänder platziert, auf den Emporen warten der Cannstatter Bachchor und das Limburger Ensemble Vocappella auf ihre Einsätze. An der Seite stehen mehrere große Lautsprecher, den Raum vorm Altar haben die Stuttgarter Philharmoniker mit diversen zusätzlichen Musikern wie einem Akkordeonisten und einem Mandolinenspieler sowie einer Jazz-Combo in Beschlag genommen, den Platz dahinter der Konzertchor Darmstadt. Vorm Dirigierpult