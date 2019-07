StuttgartDie Milch macht’s. Yoko Tawadas Bemerkung über die in Südostasien weit verbreitete Laktose­intoleranz gehört zu den am häufigsten zitierten Sätzen der deutsch-japanischen Autorin: „Europa ist, wenn alle Milch trinken, ohne zu erbrechen.“ Nach dreieinhalb Jahrzehnten in Deutschland hat sich Tawada offenbar weitgehend in das hiesige Ernährungssystem eingegliedert. „Käse und Joghurt vertrage ich sehr gut, nur bei Frischmilch habe ich noch Probleme.“ Dass sie auf der schattenkühlen Marbacher Hotelterrasse Mineralwasser bestellt, hat dagegen einen anderen Grund. Sie liebt das Wort: „Mineralwasser, Mineralwasser, Mineralwasser!“ Dreimal wiederholt sie