Von Miguel Zamorano





Jerusalem - Die Buchmesse in Jerusalem präsentiert sich in diesem Jahr mit einem starken deutschen Anteil. Zum 60. Jubiläum des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels wird auf der Messe auch eine Wanderausstellung zur Geschichte der renommierten deutschen Kulturauszeichnung gezeigt.

Der israelische Schriftsteller David Grossman freut sich bis heute über den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. „Es war eine bedeutende Unterstützung von außen für die Menschen in Israel, deren Ideen ich teile“, sagte Grossman. Es sei bezeichnend gewesen, dass er, der keinen einzigen Tag Frieden erlebt habe, im vergangenen Jahr nach Frankfurt gereist sei, um einem Publikum, das seit 60 Jahren in Wohlstand und Frieden lebe, etwas von Frieden zu erzählen.

Die Ausstellung „Widerreden - 60 Jahre Friedenspreis des Deutschen Buchhandels“ wurde zu Beginn der Jerusalemer Buchmesse eröffnet. Sie spiegelt die besondere Beziehung der Verleger, Buchhändler und Schriftsteller in Deutschland zum jüdischen Volk und dem Staat Israel wider. Die israelische Buchmesse findet seit 1963 alle zwei Jahre in Jerusalem statt. Dieses Jahr sind 600 Verlage aus 30 Ländern dabei.

Auf der Buchmesse bekam der britische Autor Ian McEwan („Abbitte“) den Jerusalem-Preis verliehen, die mit 10 000 US-Dollar (etwa 7300 Euro) dotierte höchste literarische Auszeichnung Israels. In seiner Rede kritisierte McEwan das israelische Vorgehen im arabischen Ostteil ­Jerusalems.

Pro-palästinensische Organisationen hatten den 62-jährigen Schriftsteller zuvor aufgefordert, auf den Preis zu verzichten. Die Auszeichnung wird an Schriftsteller vergeben, die sich in ihrem Werk für die Ideale der „Freiheit des Individuums in der Gesellschaft“ einsetzen. Laut McEwan hat ein Roman die Kraft, Menschen auf beiden Seiten eines Konflikts zu erreichen.

Mit dem „Friends of Jerusalem Award“ - für die besondere Förderung israelischer Autoren - wurde der Geschäftsführer des Münchner Carl Hanser Verlages, Michael Krüger, ausgezeichnet. Der Carl Hanser Verlag gibt in Deutschland unter anderem die Bücher des israelischen Autors David Grossman heraus.