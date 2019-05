StuttgartIst schon eine Weile her, die Sache damals mit dem Baum der Erkenntnis, mit Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies. Wirkt aber nach. Zum Beispiel bei der Berliner Künstlerin Lin May Saeed. Sie, in zweiter Profession Tierwohl-Aktivistin, braucht weder Cherub noch Flammenschwert, sondern gequälte Fauna, um den Kasus knacksus im Sinne einer säkularisierten Schöpfungstheologie umzudeuten: Der Sündenfall ist der Bruch der paradiesischen Einheit von Mensch und Natur, die Aufkündigung der ursprünglichsten aller Gemeinschaften. Von den Folgen kündet Saeeds bitteres Tierleben in Bildern und Styroporplastiken. Nerze im rostigen Käfig, denen demnächst