EsslingenDas Handy klingelt. Andreas Baur ist gestresst. Esslingens städtischer Galerieleiter macht den Elektrotechniker. Am drahtlosen Telefon geht’s um einen Draht, ein zu dünnes Elektrokabel, das die geforderte Leistung für eine Kunst-Installation nicht bringt. So hört man das Großprojekt heran­trapsen, das am kommenden Sonntag, 2. Juni, in der Villa Merkel eröffnet wird – aber nicht nur dort und im Merkelpark stattfindet, sondern auch in den ehemaligen Eisenbahnhallen auf dem EnBW-Gelände bei der Esslinger Rennstraße. „Good Space – Communities, oder das Versprechen von Glück“ lautet der keineswegs unsperrige Titel. Es handelt sich um die jüngste