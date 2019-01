StuttgartSchmuckloser als hier ist die Stadt nirgendwo: Die Gegend rund um den Gaskessel im Stuttgarter Osten toppt an Trostlosigkeit die Stuttgarter Neckarstraße bei weitem – was etwas heißen will, schließlich war die Gegend rund ums SWR-Funkhaus die Inspirationsquelle für Samuel Becketts große Hymne an das Nichts. Tauscht man in seinem Kurzgedicht die Straßennamen aus, weiß man, wo die Performer des Citizen-Kane-Kollektivs atmosphärisch gelandet sind: „Vergesst nicht beim Stuttgart-Besehen/ die Rotenbergstraße zu gehen./ Vom Nichts ist an diesem Ort/ der alte Glanz lange fort./ Und der Verdacht ist groß:/ hier war schon früher nichts los“ –