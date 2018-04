Stuttgart - Seit Jahren machen The Cure live das Gleiche, wenn auch in Perfektion. Ihre großen Düster-Hits haben zig Jahre auf dem Buckel, das letzte Album liegt acht Jahre zurück. Seitdem war die englische Pop-Rock-Wave-Gothic-Band auch nicht mehr auf Deutschlandreise, obwohl die Gruppe unablässig durch die Welt tourt und die größten europäischen Festivals bespielt. Trotzdem - oder gerade deswegen - ist die Stuttgarter Schleyer-Halle nahezu ausverkauft. Und die 12 000 Fans erleben ein außergewöhnliches Konzert, das auf seine Art ungemein in den Bann schlägt.

Das 1976 im südenglischen Crawley,