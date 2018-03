Manche suchen ein Leben lang nach sich selbst und kommen doch nie an. Vermutlich liegt das am Transportmittel für die lange Reise zum eigenen Ich. Für ihre jüngste Musicalproduktion haben die Mitwirkenden der Realschule am Schillerpark aufs richtige Pferd gesetzt. Die Schülerinnen traten den spannenden Trip in die Untiefen von Liebe, Glück und dem Sinn des Lebens per U-Boot an. „Die Odyssee im gelben Unterseeboot“ lautet der Titel der quicklebendigen Musikrevue, die heute noch einmal aufgeführt wird (19 Uhr, Sporthalle der Schule).

Ungebremste Spielfreude

Die