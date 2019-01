Auf dem Schlachtfeld der Zivilisation

Yasmina Rezas Gesellschaftssatire „Der Gott des Gemetzels“ im Stuttgarter Alten Schauspielhaus

Eigentlich geht es nur darum, einen heftigen Streit zwischen den elfjährigen Söhnen zu schlichten. Doch dann geraten sich die Elternpaare selbst immer mehr in die Wolle: Nach anfänglicher Höflichkeit fallen die Schranken der Zivilisation – und dann fetzt man sich in immer bösartigeren Dialogen an. Folke Braband hat das am Alten Schauspielhaus aktionsreich und mit souveränen Darstellern inszeniert.