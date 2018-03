Anzeige

Athen (dpa) - Griechenland setzt Großbritannien weiter unter Druck, endlich den antiken Parthenon-Fries zurückzugeben. „Die Bedingungen sind reif. Es ist die Pflicht von uns allen, unsere Kräfte zu diesem Zweck zu bündeln“, sagte Ministerpräsident Kostas Karamanlis jetzt nach einem Besuch des neuen Akropolis-Museums unterhalb des Wahrzeichens Athens. Mit der für 2008 vorgesehenen offiziellen Eröffnung dieses neuen Museums gebe es „keine Entschuldigung mehr“. Auch die letzten Argumente der Rückgabe-Verweigerer seien mit dem Bau des neuen Museums „zunichte gemacht“ worden, so Karamanlis.

Das Britische Museum hatte argumentiert, in Athen gebe es keinen geeigneten Aufbewahrungsplatz für die Friesteile. 56 der 96 Platten des Frieses befinden sich bis heute im Britischen Museum in London. Der damalige britische Botschafter in Konstantinopel (heute Istanbul), Lord Elgin, hatte Anfang des 19. Jahrhunderts die am besten erhaltenen Teile des Parthenons und anderer Denkmäler der Akropolis demontiert und nach England gebracht. Athen fordert seit mehr als einem Vierteljahrhundert ihre Rückgabe.