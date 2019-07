StuttgartAndreas Gabalier lässt gleich dreifach die Muskeln spielen. Als Intro flimmert auf großen Leinwänden das Video zu „Pump it up“, jenem unsäglichen Song, bei dem der Steirer Bua mit keinem Geringeren als Bodybuilding-Ikone, Terminator und Landsmann Arnold Schwarzenegger dicke Backen macht. Nachdem er einem Gladiator gleich in den Innenraum eingezogen ist, steht Gabalier höchstselbst auf der Bühne: breitbeinig, stiernackig und die abartig dicken Oberarme weit ausgebreitet. Fortan verwandelt er die halbrunde, gut einsehbare Bühne in eine musikalische Mucki-Bude, in der der 34-Jährige knapp drei Stunden lang Volks-Rock’n’Roll-Eisen stemmt. Mit 50.000