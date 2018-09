StuttgartOhne Herrn Papa durfte sie nie auf Reisen gehen. Wo immer Anna auch hin wollte: Ihr Vater war an ihrer Seite und verfolgte mit Argusaugen, wie seine Tochter sich entwickelte. Sir Francis Peters übernahm die Ausbildung seiner drei Mädchen höchst persönlich. Das war üblich in einer niederländischen Malerfamilie, und so hielt er es auch im Exil in Stuttgart. Vor allem Anna, seine Älteste, machte sich prächtig. Die junge Frau managte schon bald den gesamten Betrieb des berühmten Hofmalers. Vor allem aber war sie selbst eine begabte Künstlerin.

Anna Peters wurde Blumenmalerin, und da sie gelernt hatte, Kunst zu vermarkten, konnte sie sich ihren