PlochingenSie haben selten einen Namen und entdecken die ganze Welt. Alle Farben, alle Muster, alle Ideen. Helmut Stromsky, zuallererst bekannt als Bildhauer, ist auch Fotograf und Zeichner. Schwarzweißzeichnungen ohne Titel sind, ergänzt durch zwei Plastiken und einige Fotografien, derzeit in der Galerie der Stadt Plochingen zu sehen. Im Titel der Ausstellung werden die seriell entstandenen Zeichnungen dieser Werkgruppe zwar Bildhauerzeichnungen genannt, aber sie sind alles andere als Vorzeichnungen für Skulpturen. Stromsky selbst nennt sie Bezeichnungen. Akribisch in Graphit ritzte er Parallelen, vertikale und horizontale Linien, immer entlang einer Reißschiene mit stetem Druck und stetem Zug. Die so gezeichneten Flächen verändern ihr Aussehen unentwegt, je nach Lichteinfall und Blickwinkel. Sie schaffen eine Ebene für die Realitäten um sich herum, für neue Bilder. Alles wird hineingespiegelt in diesen neuen Wahrnehmungsraum.

Schwärzer als schwarz

Wer sich bewegt, verändert sich und seine Beziehung zum Gegenüber, wer sich positioniert, spiegelt sich hinein ins Bild. Helmut Stromsky fordert auf, den Blick zu heben und zu senken, von links nach rechts, aus der Ferne und in direkter Nähe zu schauen, von einem Bild zum anderen zu gehen, die Spiegelungen von Körpern und der Umgebung, von Fassbarem und Unfassbarem zuzulassen. Seine strengen Horizontalen und Vertikalen werden manchmal aufgebrochen und manchmal verstärkt durch das, was um sie ist. Alles wirkt reduziert und ist es doch nicht, alles multipliziert sich ins Undefinierbare und spiegelt immer zurück ins Jetzt.

Bis 2015 hatte Helmut Stromsky ein Gussatelier im Plochinger Kulturpark Dettinger. Der Wahlesslinger wurde 1941 in Sandhübel im heutigen Tschechien geboren. Er absolvierte eine Kunstgießerlehre und studierte an der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart, er ist fasziniert von der Architektur der Moderne, von den Traditionen der Ulmer Schule und vom Bauhaus ebenso wie von Naturphänomenen. 2015 wurde er mit dem Esslinger Kulturpreis ausgezeichnet. Seine Plastiken, kinetischen Edelstahlskulpturen und Architektur-Skulpturen sind im gesamten süddeutschen Raum zu finden. Unter anderem im Park der Villa Merkel. Im Jahr 2015 realisierte er außerdem auf dem Friedhof Plochingen ein Denkmal für die nach Plochingen verschleppten und hier verstorbenen Zwangsarbeiter und Kriegsgefangenen.

Das Prinzip der Zeichnungen scheint einfach und ist doch in höchstem Maße komplex. Stromsky schafft Raum aus der Zweidimensionalität heraus. Ins Schwarze hinein graviert er Linien und sie wirken durch ihren eigenen Schatten schwärzer als schwarz. Diesen schwarzen Flächen im Quadrat und rechten Eck setzt er weiße und anthrazitfarbene und tiefschwarze Vierecke entgegen.

Meister des Konvertierens

Alles fügt sich zusammen zu einer Einheit, alles wirkt so, als wäre es schon immer so gewesen und müsste immer so sein. Seine Fotografien sind Bildfindungen und haben Ähnlichkeit mit einer Zeichnung. Kahle Obstbäume sind auf den Fotografien umringt von Holzstangen. Schwarze, hölzerne Geraden, ein heller Himmel, wirres Geäst. Aus Gefundenem formt er Plastiken, wie etwa in jener Arbeit im ersten Stock. Großformatige, an den Rändern gleichmäßig verbrannte Zelluloseblätter fächerte er malerisch auf zu einer Spirale. Diagonal zerteilte Quader aus Weißtannenholz fügte er mit großer Geste in der zweiten Plastik zu einem wundersamen Gerippe. Stromsky ist ein Meister des Konvertierens, er übersetzt etwas in etwas anderes, manchmal ins genau Gegensätzliche und weckt dabei die Lust am Schauen, die Neugier auf mehr. Die Zeichnung ist Skulptur, die Fotografie Zeichnung und die Plastik Malerei im Raum.

Bis 14.4. in der Galerie der Stadt Plochingen, Marktstraße 36, Öffnungszeiten: montags, mittwochs und samstags 10 bis 13 Uhr, dienstags und donnerstags 10 bis 17 Uhr, freitags 9 bis 16 Uhr.