Von Dietholf Zerweck





Baden-Baden - Robert Wilsons zwei Jahre alte Inszenierung von Brechts „Dreigroschenoper“, mit der das Berliner Ensemble im Baden-Badener Festspielhaus gastierte, war den Besuch dort allemal wert. Der für seine eigenwillige Ästhetik bekannte amerikanische Regisseur hat das längst klassische Stück zu einem faszinierenden, anspielungsreichen Gesamtkunstwerk von Licht, Farbe, Körpertheater und komödiantischen Figurentypen herausgeputzt. Diese Aufführung zitiert die Brechtsche Theatertradition mit jedem Song und jeder Szene - und ist alles andere als museal. Das gilt auch für die Musik von Kurt Weill, die unter Leitung von Hans-Jörn Brandenburg notengetreu gespielt wird. Mit der Moritat von Mackie Messer beginnt das Wilsonsche Zaubertheater vor dem Vorhang. Lichterketten drehen sich wie ineinander greifende Räder in zirzensischer Mechanik, das Personal schlurft tänzerisch an der Rampe vorbei, eine Stimme singt im Off: Es ist Stefan Kurt als Macheath alias Mackie Messer, der wie eine Kreuzung aus Punch und Harold Lloyd mit seinem Gehstöckchen auftritt. Eine rothaarige, weiß gekalkte, abgewrackte Schönheit scheint von ihm angezogen: die fabelhafte Angela Winkler als Jenny, die zwei Stunden später mit ihrem „Salomon“-Song den grandios brüchigen Höhepunkt eines an artistischen Theaterereignissen reichen Abends zelebrieren wird.

Mit der Präzision eines Uhrwerks setzt Wilson die Mechanik der Songs und Szenen in Gang. Seine Figuren werden wie von den Fäden eines Marionettenspielers bewegt, doch gerade diese total emotionslose, pathosfreie Spielart kommt Brechts Theorie der Verfremdung ganz nahe. Und nicht nur der vielzitierte Satz aus Macheaths Abschiedsrede unterm Galgen - „Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer Bank?“ - trifft ja in Zeiten der Finanzkrise ins Schwarze. Von Peachums „Morgenchoral“ über den „Kanonen-Song“, zu dem die Macheath-Truppe im Schattenlicht zwischen Neonröhren vorbeirobbt, bis zum zweiten Dreigroschenfinale mit seinem Slogan „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral“ führt Wilsons Inszenierung Brechts Dialektik in jeder Geste präzise vor. Auch die Liebeslieder von Celia Peachum (sarkastisch: Traute Hoess), Polly (piepsig zwitschernd: Christina Drechsler) und Lucy (raunzig: Anna Graenzer) setzen listig ihre Pointen. Und obwohl Wilsons magisches Theater vor lichten Horizonten und mit weißen Spots für die maskenhaften Schwarzfiguren ganz ohne Kulissen auskommt, quietschen Schlüssel, knarren Türen, werden imaginäre Gardinen von den Schauspielern auf- und zugezogen. Beim großen Finale aber nach dem Erscheinen des rettenden Boten fällt ein purpurroter Vorhang herab und rahmt den Schlusschoral: „Damit ihr wenigstens in der Oper seht, / Wie einmal Gnade vor Recht ergeht.“

Die nächsten Aufführungen am Berliner Ensemble: 20. und 21. Oktober.