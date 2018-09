StuttgartDa stößt erst mal ein Studentenlied markig ins Horn. Wahlweise zu singen auf „Wir hatten gebauet ein stattliches Haus“ oder „Ich hab mich ergeben mit Herz und Hand“. Kennt heute keine Sau mehr, außer in einschlägig schlagenden Kreisen. Der Inhalt: revolutionär in der ersten, deutsch-patriotisch in der zweiten Version, die Gustav Mahler anno 1895/96 im Sinn gehabt haben dürfte, als er seine dritte Sinfonie komponierte. Musik über Musik also als Einstieg in den monumentalen Anderthalbstünder, aber auch ein Zitat mit außermusikalischem Inhaltskern. Der zielt bei Mahler naturgemäß nicht auf hurrapatriotische Propaganda, sondern auf ihre Entlarvung