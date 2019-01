StuttgartKaum zu glauben, aber es sind schon wieder über fünf Jahre vergangen, seit Alison Moyet zuletzt in Stuttgart gastierte. Im Theaterhaus gab sie im September 2013 ein beeindruckendes Konzert, das sie jetzt im Wizemann toppen wollte – und toppt.

Was zuerst auffällt: Moyet ist, wie ihr Publikum, älter geworden. 57 ist sie mittlerweile, Mutter dreier Kinder und Großmutter. Ihre Solokarriere dauert seit 35 Jahren an, sie verschaffte ihr den Ruf als eine der bedeutendsten Sängerinnen Großbritanniens. In den frühen Achtzigern feierte sie als singende Hälfte des wegweisenden Elektropop-Duos Yazoo ihre