Paris (dpa) - Der Alleingang der Niederlande beim möglichen Kauf zweier Rembrandt-Hauptwerke für 160 Millionen Euro ist in Paris auf heftige Kritik gestoßen. Die Porträts, die den jungen Maerten Soolmans und seine Frau Oopjen Coppit darstellen, stammen aus dem Besitz der Familie Rothschild und sollten ursprünglich vom Pariser Louvre und dem Reichsmuseum in Amsterdam gemeinsam erworben werden. Jetzt gaben die niederländische Regierung und das Reichsmuseum bekannt, dass sie die Kaufsumme ohne Beteiligung des Louvre aufbringen wollen. Frankreichs Kulturministerin Fleur Pellerin habe bei ihrer niederländischen Kollegin Jet Bussenmaker in einem Telefonat um Erklärungen gebeten, schrieb die französische Tageszeitung „Figaro“.