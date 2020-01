StuttgartEs scheint gerade in zu sein, deutschen Songs französische Titel zu geben. Namika hat das mit „Je ne parle pas français“ erfolgreich vorgemacht. Adel Tawil hat nachgezogen mit „Tu m’appelles“, das er am Ende seines regulären Sets und zur Überraschung vieler Fans mit Gaststar Peachy an seiner Seite in der Porsche-Arena zelebriert. Tawils erstes teilweise in französischer Sprache gesungenes Lied, ist unwiderstehlich – auch weil Französisch für Tawil die Sprache der Liebe ist, um die es in seinen Liedern fast ausnahmslos geht. Für den 41-jährigen gebürtigen Berliner tunesisch-ägyptischer Abstammung ist es zugleich die Sprache des Erfolgs. Der Song