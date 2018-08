LudwigsburgZuerst wandert eine weiße Teetasse auf die Bühne und dann, wenige Minuten nach acht, ihre Besitzerin. Ohne Pomp, ohne Allüren schlendert Joan Baez auf die Bühne, gekleidet schlicht in blaue Jeans, schwarzes Hemd und offene Schuhe. Sie lächelt, winkt kurz in den aufbrandenden Applaus. Dann macht sie das, wofür die Welt sie seit 60 Jahren verehrt: Sie schnallt sich ihre Gitarre um und fängt an zu singen – allein.

Das mag sich nach relativ wenig anhören. In Zeiten, in denen ein Konzert meist eine möglichst bombastische und laute Aneinanderreihung von Spezialeffekten ist, wirkt die zierliche Dame mit den silbernen Haaren auf dieser großen