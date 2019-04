EsslingenWissen Künstliche Intelligenzen automatisch, was richtig ist? Haben sie Gefühle? Werden sie von der Technik oder ihrem Verstand gesteuert? Spannende Fragen, denen die Junge WLB, die Kinder- und Jugendsparte der Esslinger Landesbühne, in dem abgedrehten Science-Fiction-Märchen „Zonka und Schlurch“ auf vergnügliche Weise nachgeht. Das Autorengespann Finn-Ole Heinrich und Dita Zipfel hat das Stück im Auftrag der Jungen WLB geschrieben. Benedikt Grubel inszenierte die Uraufführung im Studio am Blarerplatz als Zukunftsspaß mit moralischem Anspruch für Zuschauer ab acht Jahren.

Zonka und Schlurch sind humanoide Roboter in drolligem Outfit, das