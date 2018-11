„Wo ich bin, ist Deutschland“

Das Marbacher Literaturmuseum der Moderne zeigt die packende Ausstellung „Thomas Mann in Amerika“

Während des Nationalsozialismus hat der Schriftsteller Thomas Mann in den USA Zuflucht gefunden. In Marbach folgt man ihm in die Neue Welt und in den Kampf um Humanität in düsteren Zeiten. Was man dabei erfährt, kommt dem heutigen Betrachter näher, als ihm lieb sein kann.