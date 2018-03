Sie nennen sich High Five und sie sind nicht nur originell, sondern auch gut bei Stimme: Sebastian Hug, Hannes Herrmann, Ulrich Stoll, Jannis Kirchner und Lukas Luem haben sich dem Vokal-Pop verschrieben - und das mit großem Erfolg: Zuletzt räumten die fünf Jungs den baden-württembergischen Kleinkunstpreis ab. Mit dem aktuellen Programm „Mundesjugendspiele“ ist High Five am Samstag ab 20.30 Uhr im Esslinger Kulturzentrum Dieselstraße zu Gast. Und die Veranstalter verraten: „Die Jungs beleuchten in ihren Songs den ganz normalen Alltag zwischen WG-Leben, Speed-Dating und shoppingwütigen Freundinnen. Sie wünschen sich die Hippies samt Woodstock zurück und