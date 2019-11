StuttgartDas Cover des Debütalbums „Every­thing this Way“ gab vor drei Jahren schon Hinweise auf die Musik von Walking on Cars. Bunte Luftballons steigen vor entlaubten Bäumen in den Himmel – ein Bild, das Frühling und Herbst gleichermaßen symbolisiert. Und genau zwischen diesen Polen changieren die Songs der Indie-Pop-Band: Euphorische Hymnen stehen melancholischen Liedern gegenüber. Wer die Herkunft des Quintetts kennt, weiß warum. Das pittoreske Dorf Dingle im irischen County Kerry lässt einem bei Sonnenschein das Herz aufgehen, kann im trübnassen Regensturm aber durchaus aufs Gemüt schlagen.

Eine Band seit der Schulzeit

Dort, an der