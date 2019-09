EsslingenDie sich da gemütlich auf dem Hochsitz über Tannenwipfeln eingerichtet haben – zünftig im grünen Rock mit rot-weiß-kariertem Hemd und Gamsbart am Hut – sind Gustav und Rudolf. Sie sitzen mit Blick auf die Lichtung, wo jedoch keine kapitale Wildsau wühlt, sondern das Publikum neugierig Platz genommen hat. Da fällt ein Schuss, der nicht der einzige bleiben wird in dieser Koproduktion der Esslinger Landesbühne (WLB) mit den Galgenstricken Herbert Häfele und Erich Koslowski. Die beiden Kabarettisten geben als Gustav und Rudolf die beiden Jäger in Susanne Hinkelbeins bitterböser, schwarzhumoriger Farce „Waidmannsheil!“, die als harmloser Jägerschwank