Roßtal - Ende 2015 laufen die Urheberrechte an Adolf Hitlers „Mein Kampf“ aus. Die Justizministerkonferenz entschied kürzlich, dass die Hetzschrift zumindest in unkommentierter Form auch danach nicht veröffentlicht werden darf. Der Publizist und ehemalige Nürnberger Kulturdezernent Hermann Glaser hat vor wenigen Wochen ein Buch zu „Mein Kampf“ veröffentlicht. Im Gespräch mit Elke Richter erklärt er, warum er einer Gesamtausgabe des Originals mit gemischten Gefühlen gegenübersteht.

Sie haben mit Ihrem Buch Hitlers „Mein Kampf“ in die Geistes- und Mentalitätsgeschichte seiner Zeit eingeordnet. Dafür zitieren Sie bewusst nur kurze Auszüge aus dem Originaltext. Wie stehen Sie zur kommentierten Gesamtausgabe, die das Institut für Zeitgeschichte derzeit vorbereitet?

Glaser: Das wird sicher ein Standardwerk. Ich halte es für richtig, dass Geld dafür zur Verfügung gestellt wird. Ich bin aber der Meinung, dass es nicht Aufgabe der bayerischen Staatsregierung ist, dieses Buch in voller Länge generell zur Verfügung zu stellen (der Freistaat Bayern hat nach Kriegsende die Urheberrechte an dem Text übernommen und eine Ausgabe bislang verhindert, Anm. d. Red.). Hitler hat ohnehin nur zwölf oder 13 Ideologeme wie Judenhass und Rassenwahn immer wieder wiederholt.

Sollten sich auch Nichtwissenschaftler mit „Mein Kampf“ auseinandersetzen?

Glaser: Das ist eine schwierige Frage. Ich hoffe, dass der Mensch durch Kenntnis und Information ein Gegengift entwickelt. Doch es besteht auch die Gefahr, einer Faszination zu erliegen, weil manche die Thesen nicht durchschauen wollen.

An wen denken Sie da?

Glaser: Etwa an junge Menschen mit Migrationshintergrund, die aus Ländern kommen, wo man durch die Auseinandersetzung mit Israel ein positives Vorurteil hat gegenüber allen, die gegen Juden sind. Der Anti-Judaismus kommt Hitler nachträglich zugute. Es ist eine schwierige Frage, wie man auch in den Schulen diese Schüler mit einem ganz anderen Geschichtshintergrund einbinden kann, die nicht die Vorerfahrung haben, dass in Deutschland Antisemitismus Auschwitz bedeutet.

Doch anderen Lesern öffnet das Original vielleicht die Augen?

Glaser: Ja, und es ändert vielleicht auch die Haltung gegenüber den derzeitigen Problemen, etwa in der Frage der vielen Flüchtlinge. Vielleicht kann der Mensch aus der Geschichte lernen - so die Hoffnung.

In Ihrem Buch zeigen Sie auf, dass Hitlers Weltbild auf fruchtbaren Boden fiel.

Glaser: Das deutsche Volk wurde für Hitler vorbereitet, als es Hitler noch gar nicht kannte. Die Menschen mussten „Mein Kampf“ gar nicht mehr lesen, die hatten „Mein Kampf“ schon verinnerlicht. Hitler brachte mit Hilfe aller in Deutschland über Jahrzehnte entwickelten Untugenden die Menschen in eine Richtung, die zur Bestialität führte.

Sie meinen die autoritäre, auf Unterordnung zielende Struktur von Schule, Gesellschaft und Militär?

Glaser: Ja. So wird der Mensch Schritt für Schritt verändert, auch wenn der Einzelfall eher komisch wirkt. Und aus dem Bildungsbürger wird ein Untertan, und aus dem Untertan wird der Volksgenosse. Man macht sich keine Vorstellung, wie verdummt dieses Volk war. Als Kind und Jugendlicher habe ich hautnah erlebt, dass vernünftige, gutmütige Menschen diesem Nationalsozialismus zum Opfer fielen. Eine furchtbare Erfahrung.