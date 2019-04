StuttgartEs ging um den Besen am Dienstagabend im Stuttgarter Renitenz-Theater. Zum 22. Mal. Gleich neben der Bühne stehen die urschwäbischen Trophäen in neuem Design: der goldene, der silberne, der hölzerne Besen und der Gerhard-Woyda-Publikumspreis, ebenfalls geformt wie für die Kehrwoche. Die reinigenden Arbeitsgeräte recken so dynamisch und elegant ihre Borsten in die Höhe, dass Florian Schroeder, der virtuos, aufdringlich und pausenlos redende Moderator des Abends, sogleich ans Stuttgarter Autodesign denken musste. Mit 8 200 Euro insgesamt sind die Besen dotiert, gespendet von der Stadt Stuttgart.

Vier Stunden lang werden die acht Kandidaten