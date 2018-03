Stuttgart - Fast hätte sie die Reise abgesagt, bekennt Zeruya Shalev. Die israelische Autorin plagte die Angst um ihre Kinder, die sie in ihrer Heimatstadt Jerusalem ließ. Morgen fliege sie wieder zurück, erklärte sie im ausverkauften Stuttgarter Literaturhaus. Und sie habe dabei ein paradoxes Empfinden: „Ich fühle mich in Deutschland sicherer als in Israel, weil ich hier nicht schauen muss, ob jemand mit dem Messer herumläuft.“

Kennt man die Lebensgeschichte der 56-jährigen Bestseller-Autorin, kann man die Sorge noch besser nachvollziehen. Vor elf Jahren wurde sie selbst Opfer eines