„Nixon in China“ an der Stuttgarter Oper

Marco Stormans kluge Inszenierung von John Adams’ „Nixon in China“ im Stuttgarter Opernhaus

John Adams’ Oper über den ersten Staatsbesuch eines US-Präsidenten in der Volksrepublik China hat Marco Storman in Stuttgart klug in Szene gesetzt: als Schaustück über die Diktatur der Bilder.