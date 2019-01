„Mit Banksy erreicht man Nichtbesucher“

Die Stuttgarter Staatsgalerie-Direktorin Christiane Lange freut sich über ihren Coup, ein Bild des Street-Artisten nach Stuttgart zu holen

Nach der spektakulären Selbstzerstörung des Bilds bei einer Londoner Auktion ist der Hype um „Love is in the Bin“ erst recht entfesselt. Die Staatsgalerie will das teilgeschredderte Werk mit den Meisterwerken der eigenen Sammlung konfrontieren. Deshalb wird es nicht prominent präsentiert, sondern in der Dauerausstellung „versteckt“, sagt Direktorin Lange.