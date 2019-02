StuttgartDa müsste der Paartherapeut ran. Die beiden sind ineinander verkeilt wie Unfallpartner. Keine Frage, sie lieben sich, aber glücklich werden sie nie. Eine Trennung – die führen sie in Momenten lichter Vernunft im Munde. Aber sie können nicht. Weil eben Liebe nichts mit Vernunft zu tun hat. Also ein quälender Schwebezustand, eine ewig aufgeschobene Entscheidung: hopp oder ex, mit der Maus oder aus die Maus.

Nun, der Paartherapeut kommt nicht in Molières „Menschenfeind“, dafür ein offenes Ende – so offen, dass die Komödie aus dem 17. Jahrhundert eine Sichtachse ins postmoderne Beziehungselend unserer Tage aufreißt: