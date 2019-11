StuttgartEin Hausflur, vollgepumpt mit Tränengas. Die Berlinerin Janina und die Istanbulerin Umut lernen sich im Juni 2013 an einem ungemütlichen Ort kennen: inmitten der Proteste gegen die Zerstörung des Gezi-Parks in Istanbul, als die Polizei massiv gegen die Parkbesetzer vorgeht. Janina ist zufällig hineingeraten, Umut als Aktivistin der LGBTQ-Community und der Friedensbewegung. Es entwickelt sich eine innige Liebesbeziehung zwischen den beiden, vor allem eine aus der Ferne. Zusammenwohnen in Berlin oder Istanbul? Keine kann sich für ein Leben in der Stadt der anderen entscheiden.

In „Last park standing“, einem Stück der türkischen Dramatikerin