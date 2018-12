Er liebt die Nächte am Hafen, die Tage auf dem Land und die Stunden am Fluss. Und am allermeisten liebt er das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen. Denn er weiß, wie sich größtes Glück und bittersüße Melancholie anfühlen. Wer wirklich lebt, hat all diese Gefühle schon empfunden. Doch es gibt nur wenige, die sie so bezaubernd wie er in Worte zu kleiden vermögen. Das macht den Chansonnier Tommy Mammel zu etwas ganz Besonderem in der deutschen Musikszene. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit macht er mit seiner Band Nachtausgabe für drei Abende im Esslinger Kabarett der Galgenstricke Station -