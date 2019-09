EsslingenDa mussten sich keine Spielplaner den Kopf zerbrechen. Da war das Jubiläum der Esslinger Landesbühne (WLB) Vater des Programm-Gedankens – und damit das Stück gesetzt. Immerhin eines, für das man sich nicht schämen muss: Glücklicherweise ging die Schwäbische Volksbühne, die unmittelbare Vorgänger-Institution der WLB, vor exakt 100 Jahren mit keiner Eintagsfliege an den Start, sondern mit Friedrich Schillers „Kabale und Liebe“ – am 20. September 1919 in Göppingen. Weil das so ist, hat Christine Gnanns erste Klassiker-Inszenierung an der WLB am 20. September 2019 in der Göppinger Stadthalle Premiere. Einen Tag später, am Samstag, 21. September,