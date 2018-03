Anzeige

Locarno - Mit ihrem Immigrantinnen-Filmdrama „She, A Chinese“ hat die 36-jährige chinesische Autorin und Regisseurin Xiaolu Guo beim Filmfestival in Locarno den Goldenen Leoparden, also den Hauptpreis, gewonnen. Beim Filmemachen in China stellt die politische Zensur für sie nicht das Hauptproblem dar. Es sei die kommerzielle Hollywoodmaschinerie, die den Markt dominiere und unabhängigen Produktionen alle Möglichkeiten nehme, sagt die in China und London lebende Xiaolu Guo im Gespräch mit Birgit Heidsiek.

Wie schaffen Sie es, trotz der politischen Zensur in China Ihre Filme zu realisieren?

Guo: Das ist oft schwierig, doch derzeit erlebt das Kino in China einen regelrechten Boom. Es werden zwar sehr viele offizielle Propagandafilme produziert. Daneben existiert aber eine unabhängige Filmszene, die jedes Jahr rund 200 Undergroundfilme hervorbringt, was in etwa der Jahresfilmproduktion in Frankreich entspricht.

Müssen Sie Ihre Filmskripte der Regierung vorlegen?

Guo: Nein. Sofern ich keinen offi­ziellen chinesischen Film drehe, kann ich ihn einfach realisieren. Es ist allerdings schwierig, diese Art von Filmen durch die Zensur zu bekommen, damit sie in China gezeigt werden können. Auch im Ausland gibt es keinen Markt dafür. In Deutschland oder der Schweiz wird höchstens ein chinesischer Film pro Jahr ins Kino gebracht. Das ist ein weltweiter Trend, denn das Arthouse-Kino befindet sich in einer echten Krise. Die größte Zensur, die wir haben, ist die kommerzielle Hollywood-Maschinerie, die den Markt dominiert und uns alle Möglichkeiten nimmt. Es geht nicht nur um politische Zensur, die bei uns immer für das Hauptproblem gehalten wird. Doch tatsächlich ist es der Kommerz, der den Markt bestimmt. Selbst wenn Filmemacher wie ich ihre Filme in China zeigen können, haben wir keine Chance, gegen große Hollywood-Blockbuster wie „King Kong“ oder „Harry Potter“ anzutreten.

Wie gehen Sie mit dieser Problematik um?

Guo: Die Entwicklung meines Spielfilms „She, a Chinese“ ist mit kreativer Unterstützung des Sundance Institutes erfolgt, einer unabhängigen amerikanischen Filmförderungseinrichtung. Die gesamte Produktion des Films hat fünf Jahre gedauert. Dabei habe ich eng mit britischen und deutschen Produzenten zusammengearbeitet. Dadurch hat dieses Projekt viel gewonnen und ist nicht nur für Chinesen interessant, sondern auch für die Zuschauer in anderen Ländern. China verfügt über eine 5000 Jahre Kultur, auf die wir sehr stolz sind. Doch wir haben uns nie für andere geöffnet. Jetzt in der globalisierten Welt wollen die Chinesen aufbrechen, was nicht leicht ist in diesem riesigen Land. Doch es gibt eine Neugier auf Popstars wie Madonna und Michael Jackson, für die das neue, junge China steht und die eine Verbindung zum Westen schafft.