„Herkules von Lumbumbashi“ beim Podium Esslingen

Minenoratorium „Herkules von Lumbumbashi“

In ihrem Oratorium prangern Dorine Mokha und Elia Rediger die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Kobalt-Minen im Kongo an: ein eindringliches, stilistisch vielfältiges Musikwerk zwischen Klassik und afrikanischer Folklore – mit einem Hoffnungsschimmer am Ende.