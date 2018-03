Anzeige

Berlin (bok) - So viel Moderne war nie. Das 47. Theatertreffen deutschsprachiger Bühnen vom 7. bis zum 24. Mai in Berlin zeigt erstmals in seiner Geschichte fast ausschließlich Inszenierungen zeitgenössischer Stücke. Dabei beherrscht ein Thema die Aufführungen: „Die Weltwirtschaftskrise kommt in jedem Stück irgendwie vor“, sagte Theatertreffen-Leiterin Iris Laufenberg.

„Seit 1964 war es beim Theatertreffen noch nie der Fall, dass die Gegenwartsdramatik die Klassik geschlagen hat“, so Laufenberg. „Von den zehn von der Jury als bemerkenswert ausgewählten Stücken sind acht zeitgenössische Werke.“ Dazu gebe es eine Roman-Bearbeitung und zwei „moderne Klassiker.“ Zu sehen sind beim Theatertreffen unter anderem Werke von Dea Loher, Elfriede Jelinek, Dennis Kelly, Christoph Marthaler und Roland Schimmelpfennig.

„Fürchtet euch nicht!“ - so formuliert Jurymitglied Wolfgang Höbel („Der Spiegel“) im Programmheft die Botschaft des Theatertreffen- Jahrgangs 2010. „Die kapitalistische Weltordnung ist aus den Fugen, unsere Theaterhäuser mögen bedroht sein durch sparwütige Politiker, doch lasst uns tapfer und froh und munter anspielen gegen diese Bedrohungen: bloß keine panische Verkrampfung, das ist eine Grundstimmung der Theatergegenwart: Hurra, wir leben noch.“

Das Theater zeige die ökonomischen Nöte unserer Gesellschaft mit einer gewissen Kühle und Distanz im Gegensatz zur Melodramatik und Sentimentalität, die sonst den medialen Alltag beherrschten. „In Wahrheit liegt in dieser Coolness eine Stärke vieler Theaterarbeiten“, so Höbel.

Mit Horváths modernem Klassiker „Kasimir und Karoline“ in der Regie von Johan Simons und Paul Koek wird das Theatertreffen am 7. Mai eröffnet. Die Inszenierung entstand am Schauspiel Köln. Die Kölner Intendantin Karin Beier ist außerdem mit dem Scola-Drama „Die Schmutzigen, die Hässlichen und die Gemeinen“ dabei. Eine Koproduktion von Schauspiel Köln und Thalia Theater Hamburg ist Nicolas Stemanns Jelinek-Inszenierung „Die Kontrakte des Kaufmanns.“

Vom Thalia Theater wurde zudem Dennis Kellys „Liebe und Geld“ in der Regie von Stephan Kimmig ausgewählt. Das Deutsche Theater Berlin ist mit Dea Lohers Drama „Diebe“ (Regie Andreas Kriegenburg) dabei. Die Münchner Kammerspiele stellen Luk Percevals Adaption des Fallada-Romans „Kleiner Mann - was nun?“ vor.

Globalisierungsdrama aus Wien

Vom Wiener Burgtheater kommt Roland Schimmelpfennigs Globalisierungsdrama „Der goldene Drache“ in der Regie des Autors. Die Wiener Festwochen zeigen mit „Riesenbutzbach. Eine Dauerkolonie“ ein Gemeinschaftsprojekt von Christoph Marthaler und Anna Viebrock. Eine internationale Koproduktion ist Victor Bodós Handke- Inszenierung „Die Stunde, da wir nichts voneinander wussten“. Seine Arbeit entstand am Schauspielhaus Graz in Zusammenarbeit mit der Sputnik Shipping Company Budapest. Am Konzeptkunst-Musical „Life and Times“ vom Wiener Burgtheater ist die New Yorker Off-Off-Truppe Nature Theater of Oklahoma beteiligt.