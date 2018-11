Anzeige

Von Angela Reinhardt





Moskau - Der Ballettdirektor des Moskauer Bolschoi-Theaters, Sergej Filin, ist bei einem Säureanschlag schwer verletzt worden. Er wurde vor seinem Haus angegriffen und erlitt neben schweren Verätzungen im Gesicht auch Schäden an den Augen, so dass sein Augenlicht gefährdet ist. Der 42-jährige Filin wurde gestern zunächst in einem Moskauer Krankenhaus behandelt und dann in eine Spezialklinik für Verbrennungen nach Belgien ausgeflogen.

„Es gab gegen Sergej ständig Drohungen, seit er diese Position übernommen hat“, sagte die Sprecherin des Theaters, Katja Nowikowa. „Wir hätten nie gedacht, dass solch ein Krieg um Rollen - und nicht etwa um Immobilien oder um Öl - solch ein kriminelles Niveau erreichen kann.“

Regierungschef Dmitri Medwedew nannte das Verbrechen eine „schreckliche Tragödie“. Offensichtlich hatte Filin in letzter Zeit massiv Drohanrufe erhalten, seine Reifen wurden zerstochen, Hacker griffen seine Webseite an. Bei dem Attentat wurde die Hornhaut beider Augen geschädigt. Experten erwarten, dass der Ballettdirektor mindestens ein halbes Jahr für die Heilung benötigt und sich mehrfachen Eingriffen plastischer Chirurgie unterziehen muss.

Filin, der zuvor lange Jahre als Solist in der berühmten Kompanie getanzt hatte, war im März 2011 zum Direktor des Balletts ernannt worden und galt als sowohl in Russland wie auch im Westen als Hoffnungsträger, um die künstlerischen Turbulenzen der über 200 Tänzer starken Kompanie zu beenden. Vor ihm hatte das Moskauer Theater in kurzer Zeit vier andere Ballettdirektoren verschlissen.

Gründe für das Attentat werden sowohl vom Intendanten des Bolschoi als auch von der Pressesprecherin innerhalb des Theaters vermutet. Dort gibt es neben beruflichen Neidern oder Tänzern, die sich zurückgesetzt fühlen, auch starke konservative Kräfte, die am alten Bild des alten sowjetischen Balletts festhalten und die Öffnung zur Moderne, die in Moskau und St. Petersburg erst in den letzten 20 Jahren eingesetzt hatte, für „anti-russisch“ halten. Angeblich soll auch Juri Grigorowitsch, der die Kompanie nach dem Krieg 30 Jahre lang geleitet hatte, immer noch starken Einfluss haben. Einer der erbittertsten Gegner Filins ist der Tänzer Nikolai Tsiskaridze, der sich selbst mehrfach als Kandidat für die Ballettdirektion ins Gespräch gebracht hat und in den russischen Medien eine Verwicklung in das Attentat bestritt.

Filins Vorgänger Alexei Ratmansky, einer der begehrtesten Choreografen weltweit, hatte die Öffnung zur Moderne eingeleitet und dem Bolschoi ab 2004 einen rasanten Aufschwung beschert. Er war nach vier Jahren von den Grabenkämpfen zermürbt und arbeitet seitdem beim American Ballet Theatre in New York. Kurz vor Filins Ernennung war ein anderer Kandidat für den Posten über einen Internet-Porno-Skandal gestürzt, schon damals wurde eine Intrige dahinter vermutet.

Filin hatte unter anderem den amerikanischen Startänzer David Hallberg fest ans Bolschoi engagiert, ein Problem für russische Traditionalisten, genau wie die Öffnung der Kompanie für moderne Choreografen wie Mats Ek und Wayne McGregor. Das Stuttgarter Ballett wird Anfang Mai drei Abende lang im Bolschoi-Theater gastieren. Im Juli 2013 soll mit „Onegin“ zum ersten Mal auch ein Werk von John Cranko ins Repertoire des Bolschoi-Theaters übernommen werden.