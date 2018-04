Anzeige

StuttgartDie Situation ist beklemmend. Ein dumpfes Dröhnen und Stampfen empfängt die Zuschauer, entfernte Kriegsgeräusche lassen die Atmosphäre bedrohlich wirken. Das Publikum ist umgeben von Wänden mit Einschusslöchern, groß wie Waschmaschinen, eingestürzte Bauteile liegen im Studio des Jungen Ensemble Stuttgart (JES). Die Besucher müssen hinaufklettern in den zweiten Stock und sich dabei vorstellen, hinunter in den Keller eines Hauses zu gehen, das in einer zerstörten Straße in Damaskus steht. Dort nämlich spielt „Eine Hand voller Sterne“ nach Rafik Schamis gleichnamigem Tagebuchroman, den der syrische Schriftsteller, der seit Jahrzehnten in Deutschland lebt, 1987 geschrieben hat. Das Stück für Zuschauer ab zehn Jahren ist die Abschlussarbeit der Ludwigsburger Regie-Studentin Anna Renner, das jetzt am JES Premiere hatte.

Renner hat dafür Rafik Schamis Erzählung eines Bäckerjungen aus dem Damaskus einer längst vergangenen Zeit stark verdichtet und mit der heutigen Kriegs-Realität verknüpft. Neben Gerd Ritter als Vater spielt Yahia Daghestani als dessen Sohn Ya’rob die Hauptrolle. Er ist der Held der Jetztzeit und der Erzähler des Tagebuchs. Das Ganze erhält eine authentische Note, wenn man weiß, dass der junge Mann im wirklichen Leben vor zwei Jahren vor den Kriegsgräueln aus Syrien geflüchtet ist. Vater und Sohn hausen in dem deprimierenden Kellerraum (Bühne: Ben Gräbner). Angst, Hunger und Untätigkeit sind ihre Alltagsbegleiter. Da stößt Ya‘rob auf das Tagebuch seines Großvaters, der als Junge davon träumte, Journalist zu werden. Einfacher wird das Leben unter Tag dadurch nicht, aber bunter. Nun schöpft Ya‘rob Hoffnung für seine eigene, ausweglose Situation; er möchte ebenfalls Journalist werden. In Zeiten des Kriegs erscheint das noch gefährlicher, als vor 50 Jahren, als der Geheimdienst Menschen verhaften und verschwinden ließ.

Teekanne wird zum bösen Imam

Mit Hilfe des Figurenspielers Robert Buschbacher tauchen Figuren aus dem Tagebuch als Schattenriss oder mit Hilfe von Gegenständen auf. Eine Teekanne mit Deckel als Klappmaul wird zum bösen Imam. Ein großer Besen mit schwarzem Mantel ist „der Verrückte“, ein 75-jähriger Freund des Ich-Erzählers Rafik, dessen Vater, ein Bäcker, als Schattenspiel an die Wand projiziert wird. Man erfährt von der 13-jährigen Nadja, Rafiks Schwarm und von Mahmud, seinem besten Freund. Mit rotem Käppi taucht Mahmud im Keller auf, ebenso ein äußerst mysteriöser in viel Wolle gehüllter Unbekannter, der sich später als die junge Amal entpuppt, dargestellt von der Schweizer Schauspielerin Olivia Ronzani. Anklänge an 1001 Nacht kommen auf, wenn Geschichten in die Geschichte eingesponnen werden. Dank des Wechsels der Zeitebenen verliert sich die poetische Erzählung nicht in Vergangenheitsverklärung. Vater und Sohn singen ihre Angst mit arabischen Liedern weg, die Begleitmusik dazu liefern das bedrohliche Brummen und der Hall entfernter Schüsse (Sounddesign Jonas Urbat). Der Strom fällt aus, es gibt seit drei Tagen kein Brot mehr. Der Vater besorgt Mehl, baut, ganz pragmatisch aus zwei alten Radios einen Ofen. Er möchte, dass Ya’rob Brotbacken lernt: „Wer weiß, wie lange das hier noch dauert.“ Längst hätten sie das Land verlassen sollen. Jetzt ist es zu spät. Sorgen plagen den Mann: wie dem Sohn Mut machen?

Der macht das selbst und Amal auch – mit Erzählungen. Sie schildert die heimlichen und verbotenen Besuchen am Meer, Ya’rob liest die Parabel von der Blume, die Steine überwinden kann. Es gibt kurze, heitere Momente, wie diesen, wenn Amal meckert: Das blöde Meer versaut mir noch mein ganzes Leben“, weil ihre Mutter sie mit Nachtischentzug für den Ungehorsam strafte. Wut wird spürbar, wenn sie Ya‘rob und Amal bilingual streiten: er auf Arabisch, sie kontert auf Deutsch. Plötzlich ist der Vater zwei Tage lang verschwunden, die Polizei hat ihn verhaftet, das Viertel abgeriegelt. Dass er zurück kann, hat er der Blume zwischen zwei Steinen zu verdanken. Sie zeigt ihm den Durchgang. Die kindliche Fantasie macht es möglich. Sie ist die Zuversicht, die die Blume hinter den Steinen Menschen, Häuser und glänzende Sterne sehen lässt.

Ya‘rob und Amal stellen ihm Mahmud aus dem Tagebuch vor und veranstalten ein imaginäres Festessen, bei dem Wasser zu köstlichem Humus und Falafel wird und sie in gedachte abenteuerliche Rollen von Müttern und Großmüttern schlüpfen. An manchen Stellen sind die Geschichten und die darin verwobenen Personen verwirrend. Man muss auch gar nicht versuchen, das aufzudröseln. Vielmehr sollte man bei aller Tragik das Märchenhafte dieser Inszenierung, in der Tradition von Meistererzählerin Scheherazade, wirken lassen. Letztlich ist das Stück eine Hommage an die Fähigkeit der Imagination. Und die gibt Hoffnung.

Neun weitere Aufführungen bis 5. Mai. Kartentelefon: 0711 / 21 8 4 80 18.