Von Kathrin Zeilmann





Bayreuth - Zur Festspielzeit in Bayreuth ist auch der Umgang mit den Nachlässen der Familie Wagner wieder zum Thema geworden. Ein Historiker findet, Katharina Wagner müsse den Privatnachlass ihres Vaters Wolfgang der Wissenschaft und damit der Öffentlichkeit zugänglich machen. Die Bayreuther Festspielchefin hat nach Ansicht des Historikers Hannes Heer ihre Aussage, das Privatarchiv ihres Vaters der Öffentlichkeit komplett zugänglich zu machen, bislang nicht eingelöst. „Bisher hat sie genau das Gegenteil gemacht“, sagte Heer. „Als ich sie vor einem Jahr als Kurator der von der Richard-Wagner-Stiftung und der Stadt Bayreuth in Auftrag gegebenen Ausstellung ‚Verstummte Stimmen‘ darum bat, mir den Zugang zu dem Nachlass ihres Vaters zu erlauben, hat sie mir erklärt, dass sie das Material ‚einem Historiker ihres Vertrauens‘ überlassen habe. Dabei blieb es: Alle Versuche der Stiftung und der Stadt, zu einer Absprache mit ihrem ‚Hofhistoriker‘ zu kommen, scheiterten.“ Wagner hatte in der „Bild am Sonntag“ jüngst betont, sie habe kein Problem damit, „das in meinem Alleineigentum und Besitz befindliche Material in vollem Umfang der Öffentlichkeit“ zugänglich zu machen.

Möglicherweise habe sie ja jetzt eine Wende vollzogen, sagte Heer. „Dann sollte sie den Worten Taten folgen lassen und spätestens am Ende der Festspiele den Nachlass ihres Vaters dem Nationalarchiv der Richard-Wagner-Stiftung zur Verfügung stellen oder der Einsetzung einer unabhängigen Historikerkommission zustimmen.“ Heer erinnerte daran, dass auch Wolfgang Wagner in dieser Hinsicht kein Vorbild gewesen sei. Aber dann habe er Brigitte Hamann Material für ihren späteren Bestseller „Winifred Wagner oder Hitlers Bayreuth“ zur Verfügung gestellt. Diese Ambivalenz sieht Heer auch bei Wolfgangs Tochter: Einerseits habe Katharina zusammen mit ihrer Halbschwester Eva Wagner-Pasquier großzügig erlaubt, den brisantesten Teil der Schau „Verstummte Stimmen“ auf dem Festspielhügel zu zeigen und damit den Besuchern der Festspiele die Gelegenheit gegeben, einen kritischen Blick auf deren Geschichte zu werfen. Andererseits unterlasse sie es aber, den zweiten Schritt zu tun und das Privatarchiv ihres Vaters der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „Sie könnte damit ein Zeichen setzen und andere Teile der Familie - Verena Lafferentz-Wagner und Amélie Hohmann, die die wichtigen Nachlässe von Siegfried und Winifred Wagner noch immer unter Verschluss hielten - zu einem ähnlich mutigen Schritt zu veranlassen.“

Heer wiederholte seinen Appell, den er bei der Ausstellungseröffnung formuliert hatte: „Nur durch das angstfreie Zusammenwirken von Wagner-Familie und Geschichtswissenschaft kann die Öffnung der Archive und die produktive Nutzung dieses letzten Teils des deutschen Nibelungenschatzes gelingen.“

Bayreuth-Regisseur Hans Neuenfels hat unlängst die Leitung der Wagner-Festspiele wegen des Umgangs mit Sänger Evgeny Nikitin kritisiert; der Bassbariton musste wegen Tattoos mit Nazi-Symbolen auf die „Holländer“-Titelpartie verzichten. Nach Neuenfels hat das Handeln der Wagner- Schwestern damit zu tun, „dass die Aufarbeitung der Festspiele noch im Dunkeln liegt“. Zuvor hatte schon Münchens Staatsopernintendant Nikolaus Bachler den Schwestern vorgeworfen, sie zeigten mit dem Finger auf jemanden anderen, „weil man mit der eigenen Geschichte ein Problem hat“.