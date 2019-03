StuttgartEs ist keine „Tour der France“ sondern eine „Tour de Farce“, so der Untertitel des jüngsten Stücks an der Stuttgarter Komödie im Marquardt. In der Hochgeschwindigkeits-Inszenierung des Schwanks „Ehe währt für immer“ fühlt man sich stark an das legendäre Radrennen erinnert, so irrsinnig ist das Tempo, das die beiden Schauspieler vorlegen. Die frühere Esslinger Landesbühnenschauspielerin Eva Geiler und Marcus Ganser liefern in dem ehelichen Horrortrip eine beachtliche sportliche Leistung ab. Die beiden verwandeln sich blitzartig in zehn völlig verschiedene Figuren. Und genau dieser rasante Rollentausch macht den Reiz der temporeichen Komödie aus,