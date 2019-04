StuttgartDer Kosmos-Verlag kommt aus dem Feiern nicht mehr heraus: Im vergangenen Jahr stand das erste deutsche Jubiläum der Detektive Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews an. 1968, vier Jahre nach dem Start der Reihe in den USA, hatte der Stuttgarter Verlag ihr erstes Abenteuer unter dem Titel „Die drei ??? und das Gespensterschloss“ herausgegeben, im Jubiläumsjahr erschien der 200. Band. In diesem Jahr feiert der Junior-Ableger der erfolgreichen Detektivreihe 20. Geburtstag: „Die drei ??? Kids“ erblickten 1999 das Licht der Welt, als der Kosmos-Verlag der Serie einen jüngeren Ableger zur Seite stellte.

2006 schickte der Stuttgarter Verlag