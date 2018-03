StuttgartMan hört es seiner dunklen, markanten Stimme an: Max Tidof qualmt noch immer seine fünfzig Gitanes am Tag. Mit ihrem absoluten Rauchverbot macht ihm die Deutsche Bahn, mit der er jetzt häufig zwischen München und Stuttgart pendelt, das Leben nicht gerade leichter: Am Freitag kommt im Alten Schauspielhaus Shakespeares „Richard III.“ raus – mit dem 57-jährigen Tidof in der Titelrolle.

Herr Tidof, Sie spielen demnächst den größten Schurken der Weltliteratur, Richard III. Wie wollen Sie diese Herausforderung meistern?

Durch viel Arbeit! Ich spiele eng am Text entlang, der sehr gewaltig ist. Und das Böse stellt man nicht