„Es ist ein echter Glücksfall, dass wir so ein nettes Team haben, in dem jeder seinen Platz und seinen Schwerpunkt hat“, lobt Martin Bretting. Gemeinsam mit Martin Friedrich und Sven Thomas organisiert er im Kulturzentrum Dieselstraße seit vielen Jahren ehrenamtlich das Programm in der Sparte Folk und Ethno. „Wir sind gut aufeinander abgestimmt und wir sind uns immer schnell einig“, loben die drei, die alle schon als Schüler ihr Herz für den Folk entdeckt haben. Es war anno 1971, als Martin Bretting mit Gleichgesinnten in einem Keller in der Kiesstraße ein Kulturprogramm mit Folklore und Blues aufzog. Auch im