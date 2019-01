StuttgartNur ein Straßenname mit Hausnummer führt dieser Tage in den Stuttgarter Osten zu einer postapokalyptischen Spurensuche. Ein leer stehendes Gebäude in der Rotenbergstraße 170, in dem schon ein Asiamarkt, Mietwohnungen, Weinstube oder Nachtclub waren, wurde vom Stuttgarter Citizen Kane Kollektiv besetzt, um dort das neue Performance-Projekt „Die Stille der Stadt“ vorzustellen. Auf drei Stockwerken sind neben Malerei und diversen Schauräumen vier performative Stücke zu sehen, die sich mit der Dystopie einer verlassenen Stadt Stuttgart im Jahr 2052 befassen. Die archaisch in Pelzmäntel und -mützen gehüllten Künstler zeichnen damit ein düsteres