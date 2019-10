„Deutschstunde“ an der Esslinger Landesbühne

Laura Tetzlaff inszeniert Siegfried Lenz’ Roman „Deutschstunde“ an der Esslinger Landesbühne

Was ein dumpfer Pflichtbegriff mit den Menschen anrichtet – davon handelt Siegfried Lenz’ „Deutschstunde“. Der Roman über die Nazi-Zeit und die Fortdauer des NS-Ungeists in der frühen Bundesrepublik hatte jetzt in Laura Tetzlaffs Inszenierung an der Esslinger Landesbühne Premiere. Dabei zeigte sich vor allem das zwangsläufige Scheitern einer Dramatisierung des vielschichtigen Erzählwerks.